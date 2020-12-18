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'Escobar', The Gray Man'in kadrosuna katıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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'Escobar', The Gray Man'in kadrosuna katıldı

Narcos dizisindeki Pablo Escobar rolüyle hafızalara kazınan Wagner Moura, Ryan Gosling ile Chris Evans'ın başrolünü paylaşacağı The Gray Man filminin kadrosuna katıldı.

Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas gibi yıldız oyuncuların başrollerini paylaştığı The Gray Man filminin oyuncu kadrosu genişliyor. Russo Kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği, Netflix’in en yüksek bütçeli filmlerinden biri olan yapımın kadrosuna Jessica Henwick, Wagner Moura, Julia Butters ve Bollywood yıldızı Dhanush katıldı. Wagner Moura, Netflix’in popüler yapımlarından olan Narcos’ta Pablo Escobar’ı canlandırmıştı.

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Avengers filmlerinin başarılı yönetmenleri Joe ve Anthony Russo'nun yönetmenliğini üstleneceği The Gray Man'in kadrosuna yer alan oyuncuların filmdeki rolleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Russo Kardeşler'in yaptığı açıklamaya göre çekimlere 2021'in Ocak ayı içerisinde Los Angeles'ta başlanacak. Ardından da bahar aylarında çekimlerin devamı için Avrupa'ya geçilecek.

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THE GRAY MAN KONUSU

Mark Greaney'nin 2009 yılında kaleme aldığı kitaptan uyarlanacak olan The Gray Man'in konusu ise şöyle: CIA ajanı Court Gentry, sessiz ve profesyonel suikastlarıyla yaşayan bir efsaneye dönüşmek üzeredir, ancak üstleri tarafından verilen bir kararla avlayandan avlanana dönüşür. Court Gentry'nin kendine kurulan komployu açığa çıkarması ise çok uzun sürmeyecektir. Her şeye rağmen müşterisinin hayatını kurtarmaya çalışan Gentry, eş zamanlı olarak kendi ailesinin emniyette olmasını da sağlamak zorundadır.

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