Eşeği iple bağlayıp sürüklemişlerdi! Jandarma kayıtsız kalmadı

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kısmalı mevkinde bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda işkenceye maruz kalan eşeği ve eşeğe kötü muamele yapan zanlıları tespit etti.
JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI
Eşeği şahıslardan alan jandarma ekipleri, Turgutlu Belediyesi barınağının yetkililerine teslim etti. Eşeğe kötü muamele yapan R.K. ve M.A. isimli şahıslar hakkında da 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.
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