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Eşeği iple bağlayıp sürüklemişlerdi! Jandarma kayıtsız kalmadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 02.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Eşeğe kötü muamele yapan şahıslar, jandarma tarafından tespit edilerek işlem yapıldı.

Eşeği iple bağlayıp sürüklemişlerdi! Jandarma kayıtsız kalmadı

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kısmalı mevkinde bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda işkenceye maruz kalan eşeği ve eşeğe kötü muamele yapan zanlıları tespit etti.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Eşeği şahıslardan alan jandarma ekipleri, Turgutlu Belediyesi barınağının yetkililerine teslim etti. Eşeğe kötü muamele yapan R.K. ve M.A. isimli şahıslar hakkında da 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa eşek

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