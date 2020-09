Esenler Belediye Başkanı Göksu’dan İBB’ye İSMEK tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB’nin İSMEK’leri usulsüz olarak kapattığını ileri sürerek, “Her yıl yüzbinlerce insana eğitim imkanı ve daha önemlisi umut veren bu kurumları kapatmaya başlamıştır. İBB, İSMEK’leri kapatırken de kamuoyu baskısından çekindiği için bunu ilan etmek yerine zamana yaymayı tercih etmekte ve sistematik olarak yalan ve iftiraya dayalı olarak kurumu yok etmeyi hedef alan bir tavır sergilemektedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSMEK konusunu gündeme getirdi. İBB’nin İSMEK’leri usulsüz olarak kapattığını ileri süren Göksu, konuşmasında şunları söyledi:

“İSMEK sadece bir halk eğitim projesi değildir. İSMEK, aynı zamanda katılımcılık, refahı ve eğitimi tabana yayma gayretidir. İSMEK, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleriyle güçlü bir sosyal devlet uygulamasıdır. Meslek edindirme ve mezunlarının oluşturduğu ekonomik katma değerle şehir ekonomisine yönelik önemli bir projedir. Aynı zamanda şehir yönetiminin tabana temas etmesini sağlayan, şehir kültürü ve aidiyetini güçlendiren bir sosyal projedir. Maalesef ülkemizde yapılan her hayırlı hizmetin önünde set olmayı adet edinmiş CHP zihniyeti, İSMEK konusunda da bu tavrını bir kez daha ortaya koymuş ve her yıl yüzbinlerce insana eğitim imkanı ve daha önemlisi umut veren bu kurumları kapatmaya başlamıştır. Çünkü CHP, yıllarca halkçılık diyerek jakobenist tutum sergilemiş, umut yerine yasak ve yasakçılıktan yana olmuş bir partidir. İBB İSMEK’leri kapatırken de kamuoyu baskısından çekindiği için bunu ilan etmek yerine zamana yaymayı tercih etmekte ve sistematik olarak yalan ve iftiraya dayalı olarak kurumu yok etmeyi hedef alan bir tavır sergilemektedir. Tablo her şeyi ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’teki bölge sorumlusu hanımefendilere karşı yaptığı ahlak dışı davranışı hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte o günlerde ortaya konan tavrın ve kastın bugün ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. İSMEK’i bitirmeye ve kapatmaya niyet etmiş olan İBB, işe yöneticilerden başlamıştı. Üstelik alın teriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin onur ve haysiyetleriyle oynayarak bu planı devreye sokmaya çalıştılar. İBB’nin yeni yönetimi göreve gelir gelmez tüm birimlerde olduğu gibi İSMEK’te de çalışan ve yöneticileri baskı ve yıldırma politikasıyla istifaya zorlamıştır. Bunda başarılı olamayınca da yöneticileri hakkında akıl almaz itham ve iftiralarda bulunmuşlardı. Ocak ayı meclis toplantımızda bu konu gündeme geldiğinde CHP’li bir meclis üyesi İSMEK’te yolsuzluk yapıldığını ve çok karışık işlerin döndüğünü iddia etmişti. İBB, üst yöneticileri dahil olmak üzere bölge sorumlusu 25 kardeşimizi mahkemeye verdi. Ne ile itham edildiler biliyor musunuz? Zimmet, irtikap ve güveni kötüye kullanma ve üstelik mahkeme kararını beklemeden kendi uydurdukları bu iddiaları bahane ederek bu 25 kişiyi hem de tazminatlarını dahi ödemeden kapının önüne koydular. Peki mahkeme ne dedi? İtham edilen yöneticilerin hiçbir şekilde suç işlemediği, yaptıkları iş ve işlemlerin hukuka uygun olduğu ve iddia sahiplerinin iddialarının asılsızlığı mahkemece kanıtlandı. Yani İBB tarafından ortaya atılan uydurma iddiaların tamamının yalan olduğu tescillendi. Bu yalan iddiaları ortaya atan İBB yönetiminin hiç yüzü kızarıyor mu? Bu yalan iddiaları bu mecliste gündeme getiren ve bizim mahcup olacağımızı söyleyen CHP’li meclis üyesi bu insanlardan özür dileyecek mi? Bu yalan iddiaları bahane ederek tazminatsız bir şekilde İSMEK’ten atılan kardeşlerimizin kaybettikleri ekmeğin sorumlusu kim? Bu yalan iddialar karşısında onur ve haysiyetleriyle oynanan kardeşlerimizin itibarlarını kim iade edecek?”