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Esenyurt'ta bakıcı kadın metrelerce yükselikten aşağıya düştü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta lüks bir sitede bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Kadının intihar mı ettiği yoksa başka biri tarafından mı aşağıya atıldığı araştırılıyor.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarından Esenyurt’ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapının önünden geçen site sakinleri yerde yatan bir kadının hareket etmediğini ve kanlar içinde görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EV SAHİBİ İLE TARTIŞMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Türkmenistan uyruklu kadının olaydan dakikalarca önce bakıcılık yaptığı ev sahibi İpek A. ile evde kaybolan değerli eşya yüzünden tartıştığı öğrenildi. Polis ekipleri aşağıya düşerek ölen şahısın intihar mı ettiği yoksa başkası tarafından mı atıldığı yönde çalışmalarını sürdürüyor.

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DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan, metrelerce yükseklikten düşüp hayatını kaybeden kadının düşme anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda şahısın metrelerce yükseklikten düşerek hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görülüyor. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıyor. Olay anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Bakıcı

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