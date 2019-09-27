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Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.09.2019 08:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu. Binada dairelerin kapılarında 15 santimetreye kadar açılmalar oluşurken, bazı bina sakinleri evlerinde kalmak istemedi, bazıları da geceyi dairelerinde geçirdi.

İstanbul'da meydana gelen Silivri merkezli 5.8'lik depremin ardından kentte bazı ilçelerde birçok binada hasar meydana geldi. Esenyurt'ta da Esenkent Mahallesi Altan Günbay Sokak'ta bulunan bir sitedeki 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Birbirine yapışık olan iki bina arasında açılma sonucu daireler arasında yaklaşık 15 santimetreye kadar yarıklar oluştu. Binadaki çatlaklar ve artçı sarsıntılar nedeniyle endişeye kapılan bazı apartman sakinleri kalmak için başka yerlere giderken, kimileri de evinde kalmayı tercih etti.

Binanın en üst katındaki dairede oturan Veli Coşar, Bu gece evde kalmayacağız. Bizim iki binanın bitişik kısmında çatlak oluştu. Yani iki bina ayrıldı. Üst kısımda 15-20 santimetre bir aralık oluştu. Aynı zamanda oturduğumuz evin de kapısı bu sarsılmadan dolayı açılmıyor. Bu nedenle gece bu evde kalmayacağız. Yetkililere haber verdik gelecekler. Henüz binada mühürlenme söz konusu yok" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt bina çatlak

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