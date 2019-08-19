Esenyurt'ta içki alamayan sarhoş kadın tekel bayisini birbirine kattı

Olay, dün sabah 10:45 sıralarında Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın tekel bayisine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan sarhoş kadın, tekel bayisine gelerek ortalığı birbirine kattı.

POS CİHAZINI İŞ YERİ SAHİBİNE FIRLATTI



Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada saldırıya uğrayan tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

SARHOŞ KADINLAR GÖZALTINA ALINDI



Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri sarhoş kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekiplerine de hakaret edip saldıran kadınlar gözaltına alındı. Tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.