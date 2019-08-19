Mynet Trend

Esenyurt'ta içki alamayan sarhoş kadın tekel bayisini birbirine kattı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir tekel bayisinden veresiye içki almak isteyen kadın, iş yeri sahibiyle tartışarak ortalığı birbirine kattı. Sarhoş olduğu iddia edilen kadın iş yeri sahibine pos cihazını fırlatırken, iş yeri sahibi ise kadına copla vurarak karşılık verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 10:45 sıralarında Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın tekel bayisine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan sarhoş kadın, tekel bayisine gelerek ortalığı birbirine kattı.

POS CİHAZINI İŞ YERİ SAHİBİNE FIRLATTI

Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada saldırıya uğrayan tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

AW780678_01

SARHOŞ KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri sarhoş kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekiplerine de hakaret edip saldıran kadınlar gözaltına alındı. Tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

AW780678_02

Sarhoş kadın ve arkadaşlarının tekel bayini birbirine kattığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının alkol alıp açmaya çalışarak iş yeri sahibiyle konuştuğu sonrasında ise arkadaşlarıyla gelerek tartışıp pos cihazını fırlattığı ve iş yeri sahibinin de copla karşılık verdiği görülüyor.

AW780678_03

AW780678_04

Kaynak: İHA

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadıBu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı
Bear Grylls’e benzetildi!Bear Grylls’e benzetildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt sarhoş kadınlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ışyeri sahibinde cop neden var onu anlamadım ben
ışyeri sahibinde cop neden var onu anlamadım ben
tekelci abi eline sağlık hırsız arsız ve terbiyesizler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Aydın Budak Bear Grylls’e benzetildi! Aydın Budak kimdir?

Bear Grylls’e benzetildi!

Çok acı olay! Yemek yerken hayatını kaybetti

Çok acı olay! Yemek yerken hayatını kaybetti

10 yaşındaki kızının gözü önünde dehşet saçtı

10 yaşındaki kızının gözü önünde dehşet saçtı

Eşiyle tartıştı, nehre atladı

Eşiyle tartıştı, nehre atladı

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.