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Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan ehliyetsiz araç sürücüsü Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. 7 yaşındaki Zeynep'e bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken sokak üzerinde son sürat seyreden Mehmet D. yönetimdeki araç çarpmıştı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan olay sonrası araç sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçmış ve sonrasında polis ekiplerince yakalanmıştı. Mehmet D. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Minik Zeynep'in ise Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu akp nin yönettiği ülkede gayet normal bir durum.alışmayacağız alıştıramıyacaksınız .adalet hukuk bırakmadınız avukatın etek boyunu tartıştığı bir ülke yarattınız.
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