Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. 7 yaşındaki Zeynep'e bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken sokak üzerinde son sürat seyreden Mehmet D. yönetimdeki araç çarpmıştı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Yaşanan olay sonrası araç sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçmış ve sonrasında polis ekiplerince yakalanmıştı. Mehmet D. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Minik Zeynep'in ise Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
(İHA)
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