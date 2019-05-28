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Esenyurt'ta satırlı bıçaklı kavga!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul, Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta satırlı bıçaklı kavga!

Olay Esenyurt Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı.

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Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu.

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Dehşet anları esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.

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Yaralı genç kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Dehşet dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt istanbul bıçak satır

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