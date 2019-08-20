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Esenyurt'ta yürekleri ağza getiren görüntü! Kimse bakamadı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 6 katlı bir özel okulun dış cephe çalışmasını yapan inşaat işçisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağza getirdi. İnşaat işçisinin ölümle dansı bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Esenyurt Hürriyet Bulvarında bulunan özel bir okulun dış cephe yenileme çalışmaları sırasında yaşandı. 6 katlı bir özel okulun dış cephe yenileme çalışmaları sırasında bir inşaat işçisinin tedbir almadan çalışması görenleri hayrete düşürdü.

RAHAT TAVIRLARI 'PES' DEDİRTTİ

Kendisini bir yere bağlamadan metrelerce yüksekteki tahtanın üzerinde adeta ölümle dans eden inşaat işçisinin, rahat tavırları dikkat çekti.Metrelerce yükseklikten emniyet halatı olmadan aşağıya inme tekniği ise pes dedirtti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İnşaat işçisinin bu yürekleri ağızlara getiren çalışması vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt inşaat işçi

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