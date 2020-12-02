Esenyurt’ta korkutan yangın: 1 yaralı

Esenyurt’ta bir binanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 869. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangın esnasında sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangının yaşandığı dairede oturan bir vatandaş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen yaralı, çevre hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın esnasında oluşan patlamanın etkisiyle, çevre binalardaki bazı daireler zarar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

