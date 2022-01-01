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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler kimdir? Eser-Berfu Yenenler çifti ne zaman evlendi?

01.01.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan, son zamanların gözde çiftlerinden olan Berfu-Eser Yenenler ikilisi dikkat çekti. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran sonrasında ise çeşitli projelere katılarak ününe ün katan Eser Yenenler, Berfu Yıldız ile 2019'da evlendi.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler kimdir? Eser-Berfu Yenenler çifti ne zaman evlendi?

Berfu-Eser Yenenler ikilisi hem televizyonda hem de sosyal medyada oldukça konuşulan çiftler arasında yer alıyor. Son zamanların popüler çiftleri arasında yer alan Yenenler çifti, O Ses Türkiye yılbaşı programı ile adından söz ettirdi. 2019'da evlenen ikilinin mutlu evliliği sürüyor. İşte merak edilenler...

Eser ve Berfu Yenenler kimdir? Eser-Berfu Yenenler çifti ne zaman evlendi?

ESER YENENLER KİMDİR?

14 Şubat 1984 Bursa doğumlu Eser Yenenler 37 yaşındadır. Türk oyuncu ve sunucu olan Eser Yenenler Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. Çok Güzel Hareketler Bunlar projesiyle tanınan Eser Yenenler daha sonra 3 Adam programını sundu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'de de bir dönem sunuculuk yapan Eser Yenenler Yol Arkadaşım ve Çok Filim Hareketler Bunlar sinema filmlerinde rol aldı.

BERFU YENENLER KİMDİR?

1995 Kocaeli doğumlu Berfu Yenenler 26 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'ni tamamlayan Yenenler adını 2015'te katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu.


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O Ses Türkiye Berfu Yenenler Eser Yenenler
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