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Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi! "Deniz kızı gibisin"

20.07.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser ve Berfu Yenenler çifti son dönemlerin popüler ikililerinden oldu. Mizah içeren paylaşımlarıyla sosyal medyanın gözdesi olan çift, bu defa tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi! "Deniz kızı gibisin"

Berfu Yenenler tatil molası verdi. Serin suların tadını çıkaran Yenenler, bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

BİKİNİSİYLE TAŞLARIN ÜZERİNE UZANIP POZ VERDİ

Berfu Yenenler tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi!

Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocuk annesi Berfu Yenenler, düzgün vücuduyla şaşırtıyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi!

Doğum sonrası kilolarından bir çırpıda kurtulan Berfu Yenenler, bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi!

Taşların üzerine yatıp poz verdi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi!

O poza, "Deniz kızı gibisin", "Makyajsız ayrı güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi!

Berfu ve Eser ikilisi 2019'da evlendi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi!

Mutlu evliliği devam eden ikili, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve birbiriyle sıklıkla paylaşım yapıyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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