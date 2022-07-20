Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinisiyle taşların üzerine uzanıp poz verdi! "Deniz kızı gibisin"

Berfu Yenenler tatil molası verdi. Serin suların tadını çıkaran Yenenler, bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

BİKİNİSİYLE TAŞLARIN ÜZERİNE UZANIP POZ VERDİ

Berfu Yenenler tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocuk annesi Berfu Yenenler, düzgün vücuduyla şaşırtıyor.

Doğum sonrası kilolarından bir çırpıda kurtulan Berfu Yenenler, bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

Taşların üzerine yatıp poz verdi.

O poza, "Deniz kızı gibisin", "Makyajsız ayrı güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

Berfu ve Eser ikilisi 2019'da evlendi.

Mutlu evliliği devam eden ikili, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve birbiriyle sıklıkla paylaşım yapıyor.



