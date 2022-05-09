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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan göndermeli paylaşım! "Evdeki herkesten obur"

09.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde Ramazan paylaşımıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimden çok konuşulacak şaşırtan bir paylaşım geldi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan göndermeli paylaşım! "Evdeki herkesten obur"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çocukları ve eşiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla bilinen Berfu Yenenler'in geçtiğimiz haftalarda Ramazan ile ilgili yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırmıştı.

BERFU YENENLER'DEN 'OBURLUK' GÖNDERMESİ!

Berfu Yenenler, bu kez oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak eşi Eser Yenenler'e göndermede bulundu.

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Oğlunun kurabiye yerken fotoğrafını çeken Yenenler, paylaşımına ise "Mete'nin evdeki herkesten obur olması şoku" notunu ekledi.

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"AĞZINDA KURABİYEYLE GEZİYOR"

Ünlü ismin oğlu Mete'yi daha yakından çekerek paylaştığı başka bir fotoğrafa ise "Ağzında kurabiyeyle geziyor bakın hep hep" notunu düştüğü görüldü.

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"SİNİRLİ BİR BİREY OLDUĞUMU BİLİYORSUNUZ"

Yenenler'in ayrıca yaptığı bir paylaşımında da "Sinirli bir birey olduğumu zaten biliyorsunuz ama bayağıdır sinirden ağlama noktasına gelmemiştim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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