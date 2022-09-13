MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evlilik teklifi anını ilk kez paylaştı! "10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz ben"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evlilik teklifi anını ilk kez paylaştı! "10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz ben"

13.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine giren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Aile yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim, eşi Eser Yenenler'in evlilik teklifi yaptığı anı ilk kez paylaştı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evlilik teklifi anını ilk kez paylaştı! "10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz ben"

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, şimdilerde çocukları Kuzey ve Mete'yi büyütüyor. Ailesi ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ve içerik üreticiliği yaptığı bilinen Berfu Yenenler'den gelen evlilik teklifi paylaşımı şaşırttı.

ESER YENENLER'İN EŞİ BERFU YENENLER EVLİLİK TEKLİFİ ANINI İLK KEZ PAYLAŞTI!

Ünlü isim eşi Eser Yenenler'in kendisine evlilik teklifinde bulunduğu anı takipçileriyle paylaştı.

Birlikte karda kızakla kayarken Eser Yenenler'den evlilik teklifi alan ünlü isim, eşiyle birlikte o anlarda çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Günaydın. Gece yine uyuyamadım ve kendi fotoğraflarımı stalklarken bunu buldum. Evlenme teklifi tatilimizden. Ya bu ne ya, bu ne" notunu düştü.

berfu111

"10 DAKİKA SONRA GELECEK YÜZÜKTEN HABERSİZ BEN..."

Mutluluğu yüzünden okunduğu görülen Berfu Yenenler, bir diğer paylaşımda yüzükten habersiz olduğunu açıklayarak "10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz ben ve yüzükten çok memnun olan Eser" notunu düştü.

berfu222

berfu333

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım'ın mutlu günüÜnlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım'ın mutlu günü
Konserden para aldı mı? Başkan açıkladıKonserden para aldı mı? Başkan açıkladı
"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Kocası paylaştı! Olay olunca sildi

Kocası paylaştı! Olay olunca sildi

Altın ve dolarda ABD enflasyonu bekleyişi!

Altın ve dolarda ABD enflasyonu bekleyişi!

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar

'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar

İlginizi Çekebilir

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.