Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler evlilik teklifi anını ilk kez paylaştı! "10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz ben"

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, şimdilerde çocukları Kuzey ve Mete'yi büyütüyor. Ailesi ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ve içerik üreticiliği yaptığı bilinen Berfu Yenenler'den gelen evlilik teklifi paylaşımı şaşırttı.

ESER YENENLER'İN EŞİ BERFU YENENLER EVLİLİK TEKLİFİ ANINI İLK KEZ PAYLAŞTI!

Ünlü isim eşi Eser Yenenler'in kendisine evlilik teklifinde bulunduğu anı takipçileriyle paylaştı.

Birlikte karda kızakla kayarken Eser Yenenler'den evlilik teklifi alan ünlü isim, eşiyle birlikte o anlarda çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Günaydın. Gece yine uyuyamadım ve kendi fotoğraflarımı stalklarken bunu buldum. Evlenme teklifi tatilimizden. Ya bu ne ya, bu ne" notunu düştü.

"10 DAKİKA SONRA GELECEK YÜZÜKTEN HABERSİZ BEN..."

Mutluluğu yüzünden okunduğu görülen Berfu Yenenler, bir diğer paylaşımda yüzükten habersiz olduğunu açıklayarak "10 dakika sonra gelecek yüzükten habersiz ben ve yüzükten çok memnun olan Eser" notunu düştü.





