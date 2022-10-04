Eser Yenenler 'Prestij Meselesi' için imaj değiştirdi! Berfu Yenenler ve oğlunun videosu olay oldu

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'de yer alan Eser Yenenler film için imaj değiştirdi.

Filmde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu. Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.

Yeni imajı gören oğlu Kuzey'in yanıtları ise herkesi güldürdü. Berfu Yenenler bıyıklı ünlüleri oğluna sorunca hep aynı yanıtı aldı. Küçük çocuk gördüğü her bıyıklıyı babası sandı.





