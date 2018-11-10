Eser Yenenler Show TV8'de ne zaman başlıyor? Eser Yenenler Show konukları kimler?

Eser Yenenler yepyeni talk show programı 'Eser Yenenler Show' ile TV8 ekranında izleyici ile buluşuyor. Birbirinden renkli konu ve konukları ile Eser Yenenler Show, 14 Kasım Çarşamba akşamı TV8’de başlıyor. Programın ilk tanıtım videosu da yayınlandı.

Eser Yenenler, dikkat çeken tanıtım videosunda rap tarzında şarkı söylüyor. EYS Show (Eser Yenenler Show) adıyla başlayacak olan yeni talk show’un başlama tarihi de belli oldu. İlk bölümü 14 Kasım Çarşamba akşamı 23.15'de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programın tanıtımını Eser Yenenler Instagram hesabından "Başladı şov hadi yerine geç otur:) " diyerek duyurdu.



