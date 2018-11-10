MAGAZİN

Eser Yenenler Show TV8'de ne zaman başlıyor? Eser Yenenler Show konukları kimler?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.11.2018 02:51 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de Eser Yenenler'in sunacağı yeni bir talk show başlıyor. 3 Adam'la tanınan Eser Yenenler'in yeni talk show programı 'Eser Yenenler Show' ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak? Eser Yenenler Show'un ilk konuğu da belli oldu. İşte Eser Yenenler’in TV8’de sunacağı yeni show programının ilginç tanıtım videosu:

Eser Yenenler Show TV8'de ne zaman başlıyor? Eser Yenenler Show konukları kimler?

Eser Yenenler yepyeni talk show programı 'Eser Yenenler Show' ile TV8 ekranında izleyici ile buluşuyor. Birbirinden renkli konu ve konukları ile Eser Yenenler Show, 14 Kasım Çarşamba akşamı TV8’de başlıyor. Programın ilk tanıtım videosu da yayınlandı.

Eser Yenenler, dikkat çeken tanıtım videosunda rap tarzında şarkı söylüyor. EYS Show (Eser Yenenler Show) adıyla başlayacak olan yeni talk show’un başlama tarihi de belli oldu. İlk bölümü 14 Kasım Çarşamba akşamı 23.15'de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programın tanıtımını Eser Yenenler Instagram hesabından "Başladı şov hadi yerine geç otur:) " diyerek duyurdu.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! 'Tümü yalan ve iftiradır'Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! 'Tümü yalan ve iftiradır'
Ünlü isimlerden 10 Kasım ve Atatürk paylaşımlarıÜnlü isimlerden 10 Kasım ve Atatürk paylaşımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler Show Eser Yenenler Show ne zaman başlıyor Eser Yenenler Show yayın tarihi Eser Yenenler Show konukları

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! 'Tümü yalan ve iftiradır'

Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! 'Tümü yalan ve iftiradır'

Ünlü isimlerden 10 Kasım ve Atatürk paylaşımları

Ünlü isimlerden 10 Kasım ve Atatürk paylaşımları

Burcu Güven’den 10 Kasım'a özel beste 'Memleketimde 10 Kasım'

Burcu Güven’den 10 Kasım'a özel beste 'Memleketimde 10 Kasım'

Merve Özbey hayalini açıkladı

Merve Özbey hayalini açıkladı

Tuba Ünsal 'Veganlara çok saygı duyuyorum ama'

Tuba Ünsal 'Veganlara çok saygı duyuyorum ama'

Linet 'Playback yapan sanatçı haram yer'

Linet 'Playback yapan sanatçı haram yer'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.