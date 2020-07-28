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Eser Yenenler zayıf halini paylaştı! Diyetle ilgili itirafta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Geçen günlerde diyete başlayan Eser Yenenler, takipçileriyle en zayıf halinin fotoğrafını paylaştı. Yenenler fotoğrafı hakkında,"Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor" dedi.

Eser Yenenler zayıf halini paylaştı! Diyetle ilgili itirafta bulundu

Kilo vermeye karar verdiğini ve diyete başladığını Youtube kanalından açıklayan Eser Yenenler, hedeflediği kiloya doğru yavaş yavaş ilerliyor. 90 gün sürecek olan düzenli diyet ve spor programına sadık kaldığını çektiği videoda belirten Yenenler, 110 kilo olduğunu söyledi.

Diyete başladığı ilk üç haftayı değerlendiren Yenenler, şöyle konuştu:

"Geçen hafta 3.5 kilo verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum. Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor. Geçen gün de öyle bir olay yaşadık. Berfu oğlumuz Kuzey’i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime, ‘oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli’ dedim.

“MOTİVE OLDUM”

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Yaşadığı olayın ardından oğlunu kucağına alıp topa vurmak isteyen ancak yetişemeyen Yenenler, “Aynı anda çocuğu tutamadım. Topa koşarken yarıda kaldım, Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum” şeklinde konuştu.

Ergenlik dönemindeki zayıf halinin fotoğrafını da paylaşan Yenenler, “Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halimi sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor” diyerek izleyenleri gülümsetti.

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