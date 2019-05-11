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ESET, Alphabet Chronicle ile işbirliği yapacak

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TEKNOLOJİ  | 11.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

Chronicle, büyük çaplı veriyi bulutta saklıyor, anlamlandırıyor ve güvenlik risklerine karşı analiz ediyor. 2017‘den bu yana Google ile işbirliği yaparak Chrome Cleanup hizmetini sağlayan ESET, siber güvenlik deneyimini bu kez Chronicle’a yansıtacak.

ESET, Alphabet Chronicle ile işbirliği yapacak

Chronicle, Google’ın çatı kuruluşu olan Alphabet’e bağlı şirketlerden biri. Chronicle'ın küresel bulut hizmeti olan Backstory’de firmalar, iç güvenlik telemetrilerini saklayabiliyor, böylece potansiyel saldırılara ve tehditlere karşı analiz edebiliyorlar.

Amaç, saldırganların bir adım önünde olabilmek

Firmanın Küresel Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe, “Chronicle ile olan ortaklığımız, gelişmiş kalıcı siber tehditlerin daha basit, daha hızlı ve daha kolay şekilde bertaraf edilmesini sağlayacaktır” dedi. Anscombe, “Bizim yardımımızla müşteriler olayları daha ayrıntılı bir şekilde anlayabilecek, uygun eylemleri gerçekleştirebilecek ve saldırganlardan bir adım önde kalabilecekler. Bu, dünyayı gerçekten daha güvenli bir yer haline getirecek” açıklamasını yaptı.

Chronicle Ürün Sorumlusu Ansh Patnaik ise “Insight Partner olarak ESET ile olan iş birliğimizden heyecan duyuyoruz. Kurumsal güvenlik telemetrisini analiz etmek için tasarlanmış küresel bir platform olan Backstory, müşterilerin ağlarındaki diğer önemli teknolojilerle entegre edildiğinde onlara daha fazla değer sunar. Firma ile işbirliğimizin müşterilerimize ağlarındaki tehditlere ilişkin daha geniş ve daha doğru bir görünüm kazandırdığına inanıyoruz” dedi.

İki yıldır Google Chrome’a koruma hizmeti sağlıyor

Arama motoru üzerinden gelebilecek kötü niyetli uzantılar ve istenmeyen ayar değişikliklerine yönelik bir koruma programı başlatan Google, 2017’den bu yana kullanıcılarını virüslerden korumak için antivirüs yazılım kuruluşu ESET ile işbirliği yapıyor. Firma, Chrome kullanıcılarına yönelik Chrome Cleanup yazılımının altyapısını sağlıyor. Zararlı yazılım tarayıcısı ve temizleme aracı olarak geliştirilen Chrome Cleanup, bilgisayarlarda arka planda çalışıyor ve kullanıcılara görünmeden koruma sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
chronicle ESET siber güvenlik internet

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