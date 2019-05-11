ESET, Alphabet Chronicle ile işbirliği yapacak

Chronicle, Google’ın çatı kuruluşu olan Alphabet’e bağlı şirketlerden biri. Chronicle'ın küresel bulut hizmeti olan Backstory’de firmalar, iç güvenlik telemetrilerini saklayabiliyor, böylece potansiyel saldırılara ve tehditlere karşı analiz edebiliyorlar.

Amaç, saldırganların bir adım önünde olabilmek

Firmanın Küresel Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe, “Chronicle ile olan ortaklığımız, gelişmiş kalıcı siber tehditlerin daha basit, daha hızlı ve daha kolay şekilde bertaraf edilmesini sağlayacaktır” dedi. Anscombe, “Bizim yardımımızla müşteriler olayları daha ayrıntılı bir şekilde anlayabilecek, uygun eylemleri gerçekleştirebilecek ve saldırganlardan bir adım önde kalabilecekler. Bu, dünyayı gerçekten daha güvenli bir yer haline getirecek” açıklamasını yaptı.

Chronicle Ürün Sorumlusu Ansh Patnaik ise “Insight Partner olarak ESET ile olan iş birliğimizden heyecan duyuyoruz. Kurumsal güvenlik telemetrisini analiz etmek için tasarlanmış küresel bir platform olan Backstory, müşterilerin ağlarındaki diğer önemli teknolojilerle entegre edildiğinde onlara daha fazla değer sunar. Firma ile işbirliğimizin müşterilerimize ağlarındaki tehditlere ilişkin daha geniş ve daha doğru bir görünüm kazandırdığına inanıyoruz” dedi.