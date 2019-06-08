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ESET ödüle doymuyor

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TEKNOLOJİ  | 08.06.2019 08:18 | Son Güncelleme

ESET, bu kez AV Comparatives ve Virus Bulletin'den ödüller aldı. Test edilen ESET Internet Security yazılımı için AV Comparatives ‘Çok hızlı’ derecesini layık görürken, Virus Bulletin de yüzde 100 koruma sağladığını ifade etti.

ESET ödüle doymuyor

ESET, 2018 raporunda aldığı 98,5 puanın üzerine çıkarak 100 puan üzerinden 99,7 puan aldı. Amiral gemisi niteliğindeki bireysel ürün; Dosya Kopyalama, Arşiv Manipülasyonu, Uygulama Yükleme/Başlatma, Web Sitesi Tarama, İçerik İndirme gibi kategoriler dahil olmak üzere tüm test aşamalarından ‘Çok hızlı’ derecesini aldı.

Yüzde 100 başarı
ESET Internet Security ayrıca, Virus Bulletin'in Nisan 2019’daki VB100 Sertifikasyon Raporu’nda, az sayıda meşru programı engelleyip kötü amaçlı yazılımları tespit etme konusundaki başarısından ötürü ödüle uygun görüldü. Yüzde 100 başarı oranına ulaşan ESET, yeni bir VB100 sertifikasının ve 119’uncu Virus Bulletin ödülünün sahibi oldu.

En iyisini sunma konusunda kararlıyız
ESET Tehdit Tespit Laboratuvarları Başkanı Jiri Kropac, ödüllerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “ESET'in tüketici korumasında lider olarak tanınması, IT güvenliğinde mutlak en iyiyi sağlama konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin korunmasını sağlayan güvenilir bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
ESET antivirüs

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