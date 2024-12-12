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  4. Eşi Asena'ya araba hediye etti fiyatı ise dudak uçuklattı! 'Şükür böyle kocam var.'

Eşi Asena'ya araba hediye etti fiyatı ise dudak uçuklattı! 'Şükür böyle kocam var.'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.12.2024 21:41
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2017 yılında işletmeci Hasan Dere'yle evlendikten sonra sahneleri bırakan ve sakin bir hayat süren Asena, lüks arabasıyla görüntülendi. Eşinin hediyesi olduğunu söyleyen Asena'nın arabasının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Eşi Asena'ya araba hediye etti fiyatı ise dudak uçuklattı! 'Şükür böyle kocam var.'

Türkiye'nin en iyi oryantallerinden biri olan ve uzun yıllar televizyon ve etkinliklerin aranan ismi olan Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı. İşletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirdikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Asena, unutulma hakkını kullanmak istemesiyle gündeme gelmişti.

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Yıllarca kıvrak dansıyla ekranlarda herkesi büyülemeyi başaran Sena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte oryantal şov yapmıştı ve eleştiri almıştı. Şimdi ise Asena, eşinin kendisine aldığı arabayla gündeme geldi.

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Asena'nın dansı olay oldu! Beğenilmedi: 'Eski kıvraklığı yok..' Asena'nın dansı olay oldu! Beğenilmedi: 'Eski kıvraklığı yok..'

ARABANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Ünlü isim Aramızda Kalmasın'a konuşan Asena, eşinin kendisine araba hediye ettiğini söyledi. "Eşimin bana hediyesi. Babaannemin bir lafı vardı 'Evleneceğin adamın eli de cimri olmasın yoksa gönlü de cimri olur.' O yüzden benim eşim dünyanın en merhametli adamıdır. Eşim çok merhametlidir. Allahıma bin şükürler olsun, böyle bir kocam var." dedi.

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Lüks bir markaya ait olan aracın 40 Milyon TL olduğu iddia edildi. Fiyatı ise duyanları şoke etti.

Anahtar Kelimeler:
asena
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