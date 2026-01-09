Mynet Trend

Eşi benzeri yok, sadece Türkiye'de! Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Tüf kaya yapısı ile dünyada eşi benzeri bulunmayan Antalya falezleri yok olma tehlikesi altında.

Tüf kaya yapısı ile dünyada eşi benzeri bulunmayan Antalya falezlerinde tehlike çanları çalmaya başladı. Yapılaşmanın artması sonrasında giderek sayısı azalan falezler, tahribat riskiyle karşı karşıya. Aynı zamanda falezlerde yaşayan yarasa ve Akdeniz foklarının da türleri yok olma potansiyeli taşıyor.

Dünyada benzeri olmayan tüf kaya yapısı ile öne çıkan, Antalya'nın simge değerlerinden falezlerde artan yapılaşma baskısı endişe oluşturdu. Antalya falezlerin küresel ölçekte eşsiz bir doğal oluşum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dipova, “Antalya'daki bu falezler dünyada tek, bunu artık çok iddialı bir şekilde söylüyoruz. Doğal ve sembolik değerleri, kullanıma açarsak, Türkiye olarak kaybederiz, hatta dünya olarak kaybederiz" dedi.

“BU KAYA DÜNYADA NADİR”

Dipova, falezlerin önemine şöyle dikkat çekti:

Kaya yapısı çok ilginç ve nadir bir kayadır. Adı da tufadır. Yıllarca yanlış bir ad verildi. Zaten tufa kayası da çok nadir bulunan bir kayadır. Dünyada en çok geniş alana yayılmış tufa da Antalya'dadır. Konu kıyı falezi olduğunda hem bu kadar uzun bir kıyı falezi olması hem de kayasının tufa olması bizim Antalya'nın falezlerini dünyada tek haline getiriyor.

CANLILAR TEHDİT ALTINDA

Bölgedeki biyolojik çeşitliliğinde zarar görebileceğini işaret eden Dipova, “Antalya'nın en büyük yarasa kolonisi burada yaşıyor ve hala da yaşamaya devam ediyor. Fok, biliyorsunuz Akdeniz foku, Foça'yla anılır ama Antalya'ya haksızlık ediliyor. Aslında Antalya da Akdeniz foklarının bir yaşam alanıdır. Antalya içinde neresidir derseniz, işte bu falezlerdeki mağaralardır. Falezlerin içindeki mağaralarda yaşıyorlar, sadece avlanmak için suya çıkıyorlar” dedi.

“2024'E KADAR KESİN KORUNACAK STATÜDEYDİ”

Doğal yapının hızla yok olduğunu vurgulayan Dipova, "Madem doğa kendini bir şekilde koruyabilmiş, bizim de en yüksek koruma statüsü neyse o statüden kesinlikle taviz vermeden korumayı sürdürmemiz gerekiyor. 2024'e kadar kesin korunacak hassas alan statüsündeydi. Bu statünün devamı hem ekoloji açısından hem de Antalya'nın turizm potansiyeli açısından hayati öneme sahip. Çünkü bu doğal ve sembolik değerleri, sınırlı bir kesimin kullanımına ve dolayısıyla sınırlı bir kesimin gelir elde etmesine açarsak, Antalya olarak kaybederiz, Türkiye olarak kaybederiz, hatta dünya olarak kaybederiz” dedi.

"KORUNMUŞ BÖLGE"

Varyant'tan Piri Reis Caddesi hizasına kadar olan konum çok kritik durumda olduğunu belirten Dipova “Orada bir kambur kaya diye bir özel yapı vardır. Kambur kaya ile varyant diyebiliriz. Bu kesimin sit derecesi düşürüldü. Antalya falezleri içinde en çok doğal niteliği korunmuş bölge burasıdır” diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

