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Eşi evdeki çerçevelerin fotoğraflarını ‘Yıldız Savaşları’ filminin karakteriyle değiştirdi!

Seray Üstün Seray Üstün 21.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Eşi evdeki çerçevelerin fotoğraflarını ‘Yıldız Savaşları’ filminin karakteriyle değiştirdi!

Scadam adıyla ünlü olan Sidney’de yaşayan sanatçı büyük bit Yıldız Savaşları (Star Wars) hayranı. Öyle ki evinde eşi ve çocuklarıyla olan bütün fotoğraflarını Yıldız Savaşları filminin karakteriyle değiştirdi. Karakterlerin yüzünü eşi ve çocuklarının fotoğraflarıyla yer değiştiren adamın şakasından habersiz olan ev halkı gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Avusturalyalı koca Yıldız Savaşları hayranlığını evine taşıdı. Evinde çerçevelerde bulunan fotoğrafları ünlü filmin karakteriyleriyle değiştiren adam yeni bir akıma imza attı. Uzak bir galaksiden fırlamışcasına gözüken fotoğraflarda elbiseli Samuel L. Jackson. The Phantom Menace'de Mace Windu oynayan aktör , başında büyük bir başlık bulunan fırfırlı bir elbise giyerken bir ışın kılıcı kullanırken görülebilir. İşte yaratıcı kocanın ailesine yaptığı şakanın detayları...

yıldız savaşları3

Avustralyalı bir koca, karısına masum bir şaka yapmaya karar verdi ve çerçeveli fotoğraflarını Yıldız Savaşları ile değiştirmeye başladı.

yıldız savaşları

Scadam photoshop savaşlarının bir parçası olarak yaklaşık 3 yıl önce telefonundaki görüntüleri değiştirmeye başladı. Sanatçı yaptığı uygulamayla ilgili olarak "Yıldız Savaşları her zaman en sevdiğim film serileriydi ve bu resimleri değiştirmeye karar verdim. Eski askeri portrelerden oluşan bir set yaptıktan sonra yapmanın eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir şeydi" dedi .

“Bu portrelerin yapılması ortalama 2-3 saat sürüyor. Bunları telefonumda photoshop gibi bir uygulama ile yapıyorum ve orijinal resimlere sığdırmak için doku katmanları ve aydınlatma üzerinde çok çalışıyorum. " diye konuştu.

Dört gün sonra, karısı hala bu geçişleri fark etmemişti, bu yüzden çabalarını ikiye katlamaya karar verdi. Karısının neler olduğunu anlaması ise 8 gününü aldı.

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Scadam, karısının Star Wars hayranı olmadığını söyledi ancak yine de onun küçük eğlenceli projesinden hoşlandığını belirtti. Hatta eşi fotoğrafları değiştirmeden raflarda bıraktı.


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