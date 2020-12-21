Eşi evdeki çerçevelerin fotoğraflarını ‘Yıldız Savaşları’ filminin karakteriyle değiştirdi!

Avusturalyalı koca Yıldız Savaşları hayranlığını evine taşıdı. Evinde çerçevelerde bulunan fotoğrafları ünlü filmin karakteriyleriyle değiştiren adam yeni bir akıma imza attı. Uzak bir galaksiden fırlamışcasına gözüken fotoğraflarda elbiseli Samuel L. Jackson. The Phantom Menace'de Mace Windu oynayan aktör , başında büyük bir başlık bulunan fırfırlı bir elbise giyerken bir ışın kılıcı kullanırken görülebilir. İşte yaratıcı kocanın ailesine yaptığı şakanın detayları...

Avustralyalı bir koca, karısına masum bir şaka yapmaya karar verdi ve çerçeveli fotoğraflarını Yıldız Savaşları ile değiştirmeye başladı.

Scadam photoshop savaşlarının bir parçası olarak yaklaşık 3 yıl önce telefonundaki görüntüleri değiştirmeye başladı. Sanatçı yaptığı uygulamayla ilgili olarak "Yıldız Savaşları her zaman en sevdiğim film serileriydi ve bu resimleri değiştirmeye karar verdim. Eski askeri portrelerden oluşan bir set yaptıktan sonra yapmanın eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir şeydi" dedi .

“Bu portrelerin yapılması ortalama 2-3 saat sürüyor. Bunları telefonumda photoshop gibi bir uygulama ile yapıyorum ve orijinal resimlere sığdırmak için doku katmanları ve aydınlatma üzerinde çok çalışıyorum. " diye konuştu.