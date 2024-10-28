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Esin Çepni göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! "Sarkık" yorumu sonrası çileden çıktı: Utanıyorum senin gibi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.10.2024 10:36
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Bilal Hancı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelen Esin Çepni'nin özel görüntüleri sızdırılmıştı. Sosyal medya hesabında paylaştığı video ve fotoğraflarla da dikkat çeken Çepni, kendisine yapılan 'Sarkık' yorumunu görünce çileden çıktı.

Esin Çepni göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! "Sarkık" yorumu sonrası çileden çıktı: Utanıyorum senin gibi...

Kafalar kanalıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Bilal Hancı ile 2021 yılında evlenen Esin Çepni, geçtiğimiz aylarda Bilal Hancı'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çepni, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti ve ihanet görüntülerini yayınlamıştı.

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ÖZEL FOTOĞRAFLARI SIZMIŞTI!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve boşandıktan sonra ismi futbolcularla anılan Çepni'nin bir uygulamaya yüklediği özel görüntüleri sızmıştı. Parayla üye olunan platformdaki görüntüleri ortalığı karıştırmıştı. Instagram hesabında da dekolteli fotoğraflarını aktif bir şekilde paylaşan Çepni'ye bir takipçisinin yaptığı 'Sarkık meme' yorumu gündem oldu.

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Kullanıcı, Çepni'nin bir videosuna "Memelerin sarkmış özellikle sol memen kendi başına hareket ediyor. Senin bir operasyona ihtiyacın var. Bu memelerle bu özgüvene sahip olman da hiç normal değil. Simetrim bozuldu baktıkça psikolojim bozuluyor" yorumunu yaptı. O yorumu gören ünlü isim ise sinirlendi. "Bir kadın hemcinsine bunu yaparsa erkekler ne yapmaz. Yazık gerçekten utanıyorum senin gibi hemcinsimden" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
esin çepni
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