Esin Davutoğlu Şenol kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Pandemi sürecinde adını duymaya aşina olduğumuz Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, Gazi Üniversitesinde ise ihtisasını yapmıştır. Salgının 3. dalgaya doğru gittiğini söyleyen Esin Davutoğlu Şenol, bütün ülkeyi uyardı.

ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL KİMDİR?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 23 Mart 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini, Ankara TED Koleji'nde tamamladı ve 1987 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılında üniversiteden mezun olur olmaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak ihtisas yapmaya başlayan Prof. Dr. Esin Şenol, ihtisasını 1992 senesinde tamamladı ve uzman olarak göreve başladı.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu, 1995 senesinde Yardımcı Doçent, 1996 senesinde Doçent, 2003 yılında ise Profesör unvanlarını aldı.

Esin Davutoğlu Şenol, bağışıklama ve erişkin aşılaması ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bunun için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı altında "Erişkin Aşı Merkezi" kurdu.