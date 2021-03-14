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Esin Davutoğlu Şenol kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

14.03.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Esin Davutoğlu Şenol kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Koronavirüs pandemisi ile ilgili "Kırmızı illerde bir şeyler yapın yoksa buralarda vahim şeyler olacak. Kendi halimize bırakılmışız gibi her şey. Kontrolü elde tutarsak Almanya gibi hayatın akışı devam eder, aksi halde Brezilya gibi kötüye gideriz" açıklamasını yapan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, senelerini enfeksiyon hastalıkları ve erişkin bağışıklama çalışmalarına vermiştir.

Pandemi sürecinde adını duymaya aşina olduğumuz Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, Gazi Üniversitesinde ise ihtisasını yapmıştır. Salgının 3. dalgaya doğru gittiğini söyleyen Esin Davutoğlu Şenol, bütün ülkeyi uyardı.

ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL KİMDİR?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 23 Mart 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini, Ankara TED Koleji'nde tamamladı ve 1987 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılında üniversiteden mezun olur olmaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak ihtisas yapmaya başlayan Prof. Dr. Esin Şenol, ihtisasını 1992 senesinde tamamladı ve uzman olarak göreve başladı.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu, 1995 senesinde Yardımcı Doçent, 1996 senesinde Doçent, 2003 yılında ise Profesör unvanlarını aldı.

Esin Davutoğlu Şenol, bağışıklama ve erişkin aşılaması ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bunun için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı altında "Erişkin Aşı Merkezi" kurdu.

2013 senesinde KLİMİK derneğinin alt grubu olarak "Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu"nu kuran Esin Şenol, bu grubun başkanlığını yürütmektedir.

Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu olarak 2013 - 2014 - 2015 ve 2017 senelerinde Eskişehir, İstanbul, İzmir ve İstanbul'da 4 adet Erişkin Bağışıklama Sempozyumu düzenlemiştir.

Esin Davutoğlu Şenol kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

PROF. DR. ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL UYARDI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasına dikkat çeken Esin Davutoğlu, güvenli açılış yapabilmek için haftalık insidans'ın 100.000 kişide en fazla 10 olması gerektiğini söyledi. Aksi halde kurallardaki yumuşamanın 3. bir dalgaya yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası
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