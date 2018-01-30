Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Oyuncu Esin Gündoğdu, 2 senede diyet yaparak 60 kilo verdiğini belirtti. Mide küçültme ameliyatı olduğunu da söyleyen oyuncu, kilo verdikten sonra oluşan hafif sarkmaları estetik bir operasyon yaparak toplattığını ifade etti.

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Gündoğdu, “138 kiloydum, şu anda 78 kiloyum. Baktığınızda o kadar da görünmüyorum.” dedi.

“SALONDAN ODAYA GİDEMİYORDUM”

Esin Gündoğdu, “Salondan odaya gidemiyordum, diyetle 40 kilo verdikten sonra spora başladım. Spor olarak sadece yüzüyordum. Kilo verdikten sonra düzenli yürüyüşe başladım. Eskiden basamak çıkamıyordum, şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum” dedi.

“TÜRKMEN HALA KARAKTERİ ÇOK BEĞENİLDİ”

Aşk Yeniden dizisi ile fenomen olan Esin Gündoğdu, “Türkmen Hala karakteri de çok beğenildi. Şu an Adana’da büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. İlgiden bir hayli memnunum” diye konuştu.

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