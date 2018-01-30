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Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 09:28 | Son Güncelleme

'Yeni Gelin' dizisinin Türkmen Hala'sı oyuncu Esin Gündoğdu, azimli çabasının sonucunda 60 kilogram vermeyi başardı. Gündoğdu, yeni haliyle bambaşka bir kimliğe büründü.

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Oyuncu Esin Gündoğdu, 2 senede diyet yaparak 60 kilo verdiğini belirtti. Mide küçültme ameliyatı olduğunu da söyleyen oyuncu, kilo verdikten sonra oluşan hafif sarkmaları estetik bir operasyon yaparak toplattığını ifade etti.

esin gündoğduü

Gündoğdu, “138 kiloydum, şu anda 78 kiloyum. Baktığınızda o kadar da görünmüyorum.” dedi.

esin gündoğdu

“SALONDAN ODAYA GİDEMİYORDUM”
Esin Gündoğdu, “Salondan odaya gidemiyordum, diyetle 40 kilo verdikten sonra spora başladım. Spor olarak sadece yüzüyordum. Kilo verdikten sonra düzenli yürüyüşe başladım. Eskiden basamak çıkamıyordum, şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum” dedi.

esin gündoğdu

“TÜRKMEN HALA KARAKTERİ ÇOK BEĞENİLDİ”

Aşk Yeniden dizisi ile fenomen olan Esin Gündoğdu, “Türkmen Hala karakteri de çok beğenildi. Şu an Adana’da büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. İlgiden bir hayli memnunum” diye konuştu.

esin gündoğdu

esin gündoğdu

esin gündoğdu

esin gündoğdu

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Esin Gündoğdu kilo diyet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gene şişko
wayy helal olsun kadina
hah böyle insanları hbr yapın işte ameliyatla zayıflamak zaten kişinin başarısı değil çok yiyemiyor yerse çıkarıyor zaten ama o çıkarmalar başka hastalıkları tetikliyor yada mide zamanla büyüyen bir organ olduğu için onlarda 5 yada 10 sene içinde tekrar şişmanlıyor..Tebrik ediyorum hanım efendiyi
Şu ünlülerin ününü biz de bir duysak, herkes ünlü mübarek...
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