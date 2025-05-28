Eşinden tokat yemişti! Emmanuel Macron ülkesinde alay konusu oldu! Spor salonundan olay kampanya...

Vietnam ziyareti sırasında kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron'dan tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüntüler gündem olmuştu.

Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara el sallaması da dikkatlerden kaçmamıştı. Daha sonra Macron, şakalaştıklarını söyledi.

AFİŞ VİRAL OLDU!

Dünyanın gündeme oturan bu tokat olayının ardından Macron ülkesinde dalga konusu oldu. Fransa'daki bir spor salonuna asılan afiş ise dikkatlerden kaçmadı. Macron’un yüzünde çizik olduğu iddia edilen bir görselle hazırlanan afişte, "Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma kurslarımıza kaydolun!" ifadesi yer aldı. Bu afiş sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Ayrıca Almanya merkezli DW, Macron çiftini konu alan bir karikatürle durumu hicvetti. Görüntülerden esinlenen mizah içerikleri Avrupa medyasında hızla yayıldı.