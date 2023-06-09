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Duvar çöktü, bir kişi öldü! Somer Sivrioğlu 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor... Avukat tutuklanmasını istedi

09.06.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef Somer Sivrioğlu’na ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı. Somer Şef'in yargılandığı davada şef 22.5 yıl hapis istemiyle karşı karşıya...

Duvar çöktü, bir kişi öldü! Somer Sivrioğlu 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor... Avukat tutuklanmasını istedi

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu’nun, Beşiktaş’ta 20 Mayıs 2022’de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yapı sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal ve tarafların avukatları hazır bulundu.

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Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Levent Kula, "Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince miras yoluyla pay olarak bana geçti. Buraya 1979 yılından beri rahmetli dedemin yaptığı kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri de aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur. Duvarın yapım ve onarım tarihini bilmiyorum. Ölümlü vaka olduğu için üzgünüm ve pişmanım. Beraatımı talep ederim" dedi.

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"HABERİMİZ YOKTU" DEDİLER

Sanık Sakine Öçal mahkemedeki savunmasında, "Ben Yalova’da yaşıyorum. Babam 50 sene evvel kiraya vermişti, bize sadece kira geliyordu. Biz suçsuzuz. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Sevinç Kula savunmasında, duvar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kiracıların herhangi bir tamir talebinde bulunmadığını belirtirken sanığın avukatı, "İstinat duvarı yıllar içerisinde pek çok kez değişikliğe uğramıştır. Duvar Beşiktaş Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş, bizim bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmıştı" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU YARGILANMA TALEBİ

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Nisa Serin, "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu’nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.

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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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