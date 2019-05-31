Eşini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Kendini böyle savundu

Olay, 23 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Z., iddiaya göre, 2 çocuğunun babası Mikail Z.'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra cesedi 4 parçaya ayıran kadın, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin eşinin cansız bedenini evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı olarak gömdüğünü görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Havva Z.'yi gözaltına aldı. Havva Z., eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bulundu. Yapılan otopsinin ardından Mikail Z.'nin cenazesi toprağa verildi.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Havva Z., ifadesinde eşini önceki evliliğinden olan 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, çocuğun da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.