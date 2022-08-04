Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Beynelmilel, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Özgü Namal, yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Namal'ın çocuklarını alıp İstanbul'a döndüğü iddia ediliyordu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi.

Ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent’teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Namal daha sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.

Yaklaşık iki yıl önce eşinin vefatıyla sarsılan ve zor günleri atlatan Namal, daha sonra evinin yolunu tuttu.

CENAZEYE KATILAMAMIŞTI

Ahmet Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamamıştı. Acı haber sonrasında yıkılan Özgü Namal'a sakinleştirici verilmişti. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek göndermişti.



