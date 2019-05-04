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'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı! Cezası belli oldu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 04.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

Erzurum'da eşi L.G.'ye (38), patates satma bahanesiyle çağırdığı evinde cinsel saldırıda bulunmak isteyen Demir Ç.'nin (40) 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyan Ş.G., mahkeme heyetindeki hakimler ve savcının ellerini öpmek istedi. Kocayı, duruşma salonundaki polisler engelledi.

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı! Cezası belli oldu

Olay, 26 Ekim 2018 günü Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.G.'nin evine giden Demir Ç., kapıyı açan kadına, "Ben eşinin kahveden arkadaşıyım. Eşinin haberi var. Benim az ilerideki evimde çuvalda patatesler var, gelip patateslerden al " dedi.

L.G. de inanıp, Demir Ç.'nin evine gitti. Kadın içeri girer girmez evin dış kapısını kilitleyen Demir Ç., L.G.'ye cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kurtulmayı başarıp, evine koşan L.G., telefonla eşini arayarak, başına gelenleri anlattı. Eşiyle birlikte hastaneye giden L.G.'ye vücudunda darp izleri olduğu yönünde rapor verildi. Şikayetçi olan L.G. ifadesinde "Eve girer girmez kapıyı kapattı ve üzerime atlayıp tecavüz etmeye çalıştı. Karşı koymam üzerine aramızda arbede yaşandı. Yere düştüm, ayağa kalktıktan sonra terlikle kendisine vurmaya başladım. Bu işe yaramayınca da kapı arkasında süpürge vardı, onu alıp vurarak kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. 'Sus beni rezil edeceksin. Millet gelecek bende bu benim evime geldi diyeceğim, sen rezil olacaksın' diyerek, beni susturmaya çalıştı. Fakat bağırmaya devam ettim. Bir fırsatını bulup evden ayrıldım. Terliğimin teki evde kaldı" dedi.

Gözaltına alınan Demir Ç., 27 Ekim günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 'nitelikli cinsel saldırı'ya teşebbüs suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle, görevsizlik kararı ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AVUKAT: SANIĞIN EVİ MANAV DEĞİL

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 2 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Demir Ç., suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de evli ve çocuklu olduğunu belirten Demir Ç., "Ablayı tanımıyorum, taciz etmedim. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. Sanık avukatı Ahmet Ozan Öztürk de iddiaların sadece müşteki ve tanık beyanından ibaret olduğunu savunarak, "Mağdurun kolundaki morlukların müvekkil tarafından oluşturulduğuna dair bir delil yoktur. Olaya bakıldığında müşteki 'beni aşağıya indirdi, daha sonra evimde patatesler var' diyor. Ancak müvekkilin evi manav değil. Bir insan neden patates almaya başkasının evine girsin, bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Müvekkilden aldığı patatesinin para ödememek için böyle bir iftira attığını düşünmekteyiz" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, Demir Ç.'yi 'basit cinsel saldırı' suçundan 9,5 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4,5 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Suçun mağdur üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri' nedeniyle üst sınırdan ceza veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanığın ceza aldığını duyunca sevinen L.G.'nin eşi Ş.G., mahkeme heyetindeki hakimlerin ellerini öpmek istedi. Ancak duruşma salonundaki polisler buna izin vermedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum tecavüz mahkeme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gerdedan erzurumlu
Ya kadın iftira attıysa delil olarak mahkeme ne buldu acaba bu senaryo pek aklıma yatmadı benim diyelim adam kötü niyetli kadın adamın evinde ne işi varmış bunlar komşu ise birbirini nasıl tanımıyorlar bu taciz işine bir çözüm bulunmalı kesin suçu sabit olanları idamla yargılayıp 3-5 tane sallandırsan bak bir daha tecavüz taciz olayı duyulurmu idam gelsin diyorsun taciz haberine yaygara koparanlar idam gelmesin ocaklar sönmesin her konuda çelişki içinde olmaya devam o zaman
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