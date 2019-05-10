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Eşinin telefonuna gelen mesajı okudu sonrası korkunç

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

Karaman'da Fatih T. (22), eşinin cep telefonuna mesaj atmasına tepki gösterdiği Mustafa T. tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı arıyor.

Eşinin telefonuna gelen mesajı okudu sonrası korkunç

Fatih T., eşi A.T.'nin telefonuna Mustafa T. tarafından gönderilen mesajları gördü. Bunun üzerine Mustafa T.'yi arayıp, bir daha eşine mesaj atmaması için uyardı.

BIÇAKLA BACAKLARINDAN YARALADI

Telefonda tartışan ikili, Ahmet Yesevi Mahallesi 833 Sokak'ta buluştu. Fatih T. ve Mustafa T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa T. bıçakla Fatih T.'yi bacaklarından yaraladı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kanlar içinde kalan Fatih T. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman mesaj bıçak

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