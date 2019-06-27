Mynet Trend

Eşinin yerini söylemeyen doktor kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 27.06.2019 19:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Eşinin yerini söylemeyen doktor kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir’e geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı.

KIZINI ARACINDAN ÇIKARIP 11 EL ATEŞ ETTİ

Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gülnur Yılmaz’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Hurdacı dehşeti! Temizlik işçisine 'baltayla' saldırdıHurdacı dehşeti! Temizlik işçisine 'baltayla' saldırdı
Türkiye'de bulundu! 'Böylesini ilk kez görüyorum'Türkiye'de bulundu! 'Böylesini ilk kez görüyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kızını öldüren baba

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika uyarısı! Şiddetli bekleniyor

Son dakika uyarısı! Şiddetli bekleniyor

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Umarım...

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: Umarım...

Yok böyle tebrik! İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yok böyle tebrik! İmamoğlu paylaşımı olay oldu

'İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' dediği iddiasına yanıt verdi

'İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' dediği iddiasına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dağda bulduğu yılanla bunları yaptı! 'Dedem tarafından okunmuşuz...'

Dağda bulduğu yılanla bunları yaptı! 'Dedem tarafından okunmuşuz...'

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yarın geliyor

İstanbul Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

Hurdacı dehşeti! Temizlik işçisine 'baltayla' saldırdı

Hakkari’de etçil çekirge bulundu

Türkiye'de bulundu! 'Böylesini ilk kez görüyorum'

Zonguldak'ta refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hasta gözaltına alındı

Hastanede skandal olay! Hastadan refakatçi kadına cinsel saldırı

En tehlikeli yanardağ harekete geçti! Binlerce kişi tahliye edildi!

En tehlikeli yanardağ harekete geçti!

Kurtlar için fotokapan kuruldu

Kurtlar için fotokapan kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.