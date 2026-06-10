Eşiyle kavga eden gorilin kameraya yansıyan görüntüleri viral oldu

Son dönemde eşiyle yaşadığı tartışmalar ve uyumsuzluk nedeniyle gündeme gelen Kiyomasa, bu kez oldukça içine kapanık ve durgun tavırlarıyla kameralara yansıdı.

DERİN DÜŞÜNCELERE DALDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

İnsanlara olan benzerliği ve sergilediği davranışlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kiyomasa’nın, yaşadığı duygusal süreci adeta beden diliyle yansıttığı görüldü.

Görüntülerde gorilin bir tahta merdiven üzerinde oturduğu, çenesine yaslanarak uzun süre sessizce uzağa baktığı anlar dikkat çekti. Zaman zaman kafasını kaşıdığı ve huzursuz bir ruh hali sergilediği anlar da kayıtlara yansıdı.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, kullanıcılar arasında da geniş yankı buldu. Birçok kişi gorilin bu halini insan davranışlarına benzeterek yorumlarda bulundu.

Davranışlarıyla sık sık gündeme gelen Kiyomasa’nın, bu görüntülerle birlikte hayvanların da sosyal ve duygusal tepkiler verebildiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi.