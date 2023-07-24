Eşiyle para için evlendiği iddiaları çok konuşulmuştu! Salma Hayek'ten eşiyle tatil pozu

61 yaşındaki Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan iki çocuk annesi Salma Hayek sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Hiç botoks yaptırmadığını söyleyerek gündeme gelen Hayek geçtiğimiz günlerde tatile çıktı.

Pinault, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen'in sahibi olan lüks moda grubu Kering'in CEO'su François-Henri Pinault ile evli olan Hollywood yıldızı Salma Hayek'in pozlarıyla gündem oldu.

Sık sık eşiyle para için evlendiği iddialarıyla gündeme gelen ve bu iddialara "İstediğinizi düşünün. Birlikte 15 yıl geçirdik, sevgimiz güçlü" diyen Hayek kocasıyla geçirdiği keyifli anları paylaştı.

56 yaşındaki aktris, Barbie trendine uydu ve pembe bir mayoyla pozlar verdi.



Black Mirror yıldızı, 61 yaşındaki kocasıyla geçirdiği eğlence dolu zamanı paylaşarak "Güneşin, suyun ve aşkın büyük nimetlerinin tadını çıkardık" dedi.

