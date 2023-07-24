MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşiyle para için evlendiği iddiaları çok konuşulmuştu! Salma Hayek'ten eşiyle tatil pozu

Eşiyle para için evlendiği iddiaları çok konuşulmuştu! Salma Hayek'ten eşiyle tatil pozu

24.07.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan Hollywood'un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, 61 yaşındaki milyarder eşiyle tatile çıktı. Hiç botoks yaptırmadım" açıklamasıyla gündeme gelen oyuncunun pozları sosyal medyayı salladı.

61 yaşındaki Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan iki çocuk annesi Salma Hayek sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Hiç botoks yaptırmadığını söyleyerek gündeme gelen Hayek geçtiğimiz günlerde tatile çıktı.

Pinault, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen'in sahibi olan lüks moda grubu Kering'in CEO'su François-Henri Pinault ile evli olan Hollywood yıldızı Salma Hayek'in pozlarıyla gündem oldu.

1

Sık sık eşiyle para için evlendiği iddialarıyla gündeme gelen ve bu iddialara "İstediğinizi düşünün. Birlikte 15 yıl geçirdik, sevgimiz güçlü" diyen Hayek kocasıyla geçirdiği keyifli anları paylaştı.

2

Oppenheimer'daki seks sahneleri gündem olunca... "Kasıtlı olarak..." Oppenheimer'daki seks sahneleri gündem olunca... "Kasıtlı olarak..."

56 yaşındaki aktris, Barbie trendine uydu ve pembe bir mayoyla pozlar verdi.

3
Black Mirror yıldızı, 61 yaşındaki kocasıyla geçirdiği eğlence dolu zamanı paylaşarak "Güneşin, suyun ve aşkın büyük nimetlerinin tadını çıkardık" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Ezmeci'ye şaşırtan mesaj! "Kocam silikonlarımı..."Esra Ezmeci'ye şaşırtan mesaj! "Kocam silikonlarımı..."
Bir set aşkı daha ortaya çıktı! Aradaki yaş farkı olay olduBir set aşkı daha ortaya çıktı! Aradaki yaş farkı olay oldu
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Son hali olay olduTatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Son hali olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek anne yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.