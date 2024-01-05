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Eşkâl nasıl yazılır? Eşkâl mi eşgal mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

04.01.2024 18:58 | Son Güncelleme:
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Dilimizde bulunan sözcükleri doğru bir şekilde yazıp doğru bir biçimde telaffuz etmek son derece önemli bir konudur. Kendimizi bir başkasına anlatabilmemiz için sözcükleri doğru bir şekilde kullanmamız gerekir. Özellikle yazılı iletişimlerde kullanılan kelimelerin yanlış yazılması, karşı tarafında anlamamasına neden olabilir. Dilimizde yaygın olarak imla yanlışı yapılan sözcüklerden biri eşkâl kelimesidir. Peki, eşkâl nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Eşkâl kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelime dilimize Arapçadan girmiş bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelimeleri okunduğu gibi yazıya dökmek yapılan en büyük hatalardan biridir. Çoğunlukla kelimelerin okunuşları ile yazılışları birbirinden farklı olmaktadır. Bu sebepten ötürü sözcüklerin yazımı hususunda kafa karışıklığı yaşandığında TDK sözlüklerinden yararlanılmaktadır.

Eşkâl nasıl yazılır?

Türkçemizde birçok sözcük yabancı kökene sahiptir. Eşkâl sözcüğü de dilimize Arapçadan girmiş olan yabancı kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin yazımında sıklıkla yazım kuralı ihlali yapılmaktadır. Eşkâl yazımı hususunda doğru bilgilere ulaşmak, yazılı iletişimlerde kendimizi iyi ifade etmemiz açısından son derece önemlidir. Bu konuda Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük kılavuzundan faydalanılmaktadır. Bu site çevrim içi olarak hizmet vermekle birlikte en güncel bilgileri kullanıcılara aktarmaktadır. Sitede kelime sorgulatma fırsatı olmakla beraber sözcüklerin kaç anlamı olduğu gibi bilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlanabilmektedir. Bu bağlamda eşkâl TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

  • (İsim) Dıştan görünüm.
  • (isim) Tarz, biçim.
  • (isim) Giyim veya kılık.
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Eşkâl mi eşgal mi?

Eşkâl sözcüğü gerek sözlü iletişimlerde gerekse yazışmalarda kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime çoğunlukla “eşgal” şeklinde yanlış yazılmaktadır. Konuşma esnasında ağızdan eşgal gibi çıkan bu sözcük, yazıya da bu şekilde döküldüğünde ciddi yazım hatalarına yol açmaktadır. Bu noktada Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet veren sözlük sitesinden yararlanılabilmektedir. TDK sözlükleri sitesi ziyaret edildiğinde bu sözcüğün doğru yazım biçiminin “eşkâl” olduğunu görmekteyiz. Sözcükleri doğru bir şekilde yazmak ve kullanmak, Türkçemizi güzel kullanmamız yönünden büyük önem arz eder. Bu yüzden “eşkâl” sözcüğünü yazarken sözcük içerisinde geçen “k” harfinin “g” olarak kullanılması, imla yanlışı olarak kabul edilir. Bu bilgilerden yola çıktığımızda eşkâl doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır:

  • Eşkâl (doğru kullanım)
  • Eşgal (yanlış kullanım)
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