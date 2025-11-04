Mynet Trend

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti

ABD'nin eski Başkan Yardımcı Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin ölümü, ailesi tarafından bugün yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Cheney’nin zatürre ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, “61 yıllık eşi Lynne, kızları Liz ve Mary ile diğer aile bireyleri, vefat ettiği sırada yanındaydı. Dick Cheney, çocuklarına ve torunlarına ülkemizi sevmeyi, cesaret, onur, sevgi ve nezaketle dolu bir hayat sürmeyi öğreten büyük bir insandı. Cheney'nin ülkemiz için yaptığı her şey için sonsuz minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

30 Ocak 1941’de Lincoln, Nebraska’da doğan Cheney, 2001-2009 yılları arasında Başkan George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Hayatının büyük bölümünde kalp-damar hastalıklarıyla mücadele eden Cheney, 2012’de yapılan kalp nakli operasyonu geçirdi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

