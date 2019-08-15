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Eski arabalar yeni teknolojilerle tanışacaklar

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TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Yeni otomobil modellerinde Android Auto ve Apple CarPlay gibi uygulamalar hazır olarak gelirken, eski arabalar için bunu söylemek pek mümkün değil. Bunun farkında olan Sony, eski araçları kullanan kişiler için önemli bir çalışma yürüttü.

Eski arabalar yeni teknolojilerle tanışacaklar

Aracınızla yolda ilerlerken gelen aramaya cevap vermeniz gerekebilir veya navigasyon ile yer kontrolü yapmanız acil bir durum olarak karşınıza çıkabilir. Tüm bunları yapabilmeniz için karşınızda bir ekran ve o ekranda yüklü Android Auto veya Apple CarPlay olması gerekiyor. Ancak bunların hiçbirisi yoksa trafikte zorluk çekebilirsiniz.

Eski araçlarında yeni teknolojiler görmek isteyen kişiler için Sony cihaz geliştirdi. Sony XAV-AX8000 isimli bu cihaz, son derece kullanışlı bir forma sahip. Şirket bu cihaza büyük oranda güveniyor ve eski araçlarda önemli bir değişiklik yaratacağını düşünüyor.

Bazı kullanıcılar bu cihazın araca bir şekilde sığmayacağını düşünüyor. Sony bu yeni ürününde ebatlarını kendinizin belirlemesini sağlayabiliyor. Böylece istediğiniz her yere yerleştirmeye imkanınız da ortaya çıkıyor. Sony’nin yeni tanıttığı bu ünitenin fiyatının 600 dolar olması bekleniyor. Sony yine de Türkiye’de çok daha yüksek bir fiyatla satışa sunulabilir.

Sony muhtemelen bu konuda büyük bir açık gördü ve önemli bir değişim yaratmak için bu ürünü çıkarttı. Eğer bu cihaz satışa çıkarsa, almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sony eski arabalar

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