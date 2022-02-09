Eski aşıklar aynı ortamda! Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçen günlerde meslektaşı Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Erçel şimdi ise Sitera Akbaş ile aşk yaşayan eski aşkı Murat Dalkılıç ile gündeme geldi.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. Hande Erçel maçta telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise ayakta arkadaşıyla konuşurken kameralara yansıdı.



O anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak çok konuşuldu.

NE OLMUŞTU?

Evlenecekleri konuşulan ve 3 yıldır birliktelik yürüten Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, 2020'nin Temmuz ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık nedeni olarak birçok iddia ortaya atılırken Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Dalkılıç, "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" demişti.



