Eski Beşiktaş'lı Ömer Şişmanoğlu'nun başı fena dertte! Dolandırıcılık iddiası ile menajeri hakkında savcılığa başvurdu...

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu, banka hesabındaki parasının izni dışında menajerine gittiğini öğrendi. Bu olayın ardından şok geçiren Şişmanoğlu, soluğu emniyette aldı.

9.4 MİLYON TL KAYIP

İki farklı bankada bulunan döviz hesaplarından farklı tarihlerde yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını fark eden Şişmanoğlu, emniyette 9.4 milyon TL’sinin bilgisi dışında menajerine gittiğini iddia etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Ömer Şişmanoğlu, menajeriyle aralarında resmi bir sözleşme olduğunu fakat para transferi için kendisine herhangi bir vekaletname vermediğini söyledi. Ömer Şişmanoğlu bu olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve savcılık soruşturma başlattı.