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Eski Beşiktaş'lı Ömer Şişmanoğlu'nun başı fena dertte! Dolandırıcılık iddiası ile menajeri hakkında savcılığa başvurdu...

Süper Lig'de Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ve Milli Takım'da da görev alan Ömer Şişmanoğlu’nun başı fena dertte. Bankasından döviz hesaplarını kontrol eden Şişmanoğlu, yaklaşık 9.4 milyon TL’sinin menajerine aktarıldığını görünce şok geçirdi ve suç duyurusunda bulunmak için savcılığa gitti.

Eski Beşiktaş'lı Ömer Şişmanoğlu'nun başı fena dertte! Dolandırıcılık iddiası ile menajeri hakkında savcılığa başvurdu...
Burak Kavuncu

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu, banka hesabındaki parasının izni dışında menajerine gittiğini öğrendi. Bu olayın ardından şok geçiren Şişmanoğlu, soluğu emniyette aldı.

9.4 MİLYON TL KAYIP

Eski Beşiktaş lı Ömer Şişmanoğlu nun başı fena dertte! Dolandırıcılık iddiası ile menajeri hakkında savcılığa başvurdu... 1

İki farklı bankada bulunan döviz hesaplarından farklı tarihlerde yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını fark eden Şişmanoğlu, emniyette 9.4 milyon TL’sinin bilgisi dışında menajerine gittiğini iddia etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Eski Beşiktaş lı Ömer Şişmanoğlu nun başı fena dertte! Dolandırıcılık iddiası ile menajeri hakkında savcılığa başvurdu... 2

Ömer Şişmanoğlu, menajeriyle aralarında resmi bir sözleşme olduğunu fakat para transferi için kendisine herhangi bir vekaletname vermediğini söyledi. Ömer Şişmanoğlu bu olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve savcılık soruşturma başlattı.

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dolandırıcılık Ömer Şişmanoğlu son dakika beşiktaş istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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