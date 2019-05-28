Eski boksör Mike Tyson Fade 2 Karma’ya yaptığı yatırım ile espor dünyasına giriş yaptı

Boks kariyeri boyunca, eski dünya ağır siklet şampiyonu Mike Tyson 44 rakibini alt etti. Şimdi, bokstan emekli olalı 14 sene geçtikten sonra, Tyson başka bir nakavt için hazırlanıyor: bu sefer Espor’da! Perşembe günü, Tyson, Hearthstone oyunuyla tanınan profesyonel bir Espor takımı olan Fade 2 Karma’ya stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu.

Mike Tyson’dan espora yatırım

Tyson’ın Tyson Ranch isimli marijuana şirketinin merkezi olan Los Angeles yakınlarındaki El Segundo’da Fade 2 Karma için yeni bir streaming tesisi inşa edilecek. The Ranch House olarak adlandırılan bu tesis, özel canlı yayın odaları, turnuvular ve içerik üretimi için bir arena ve çatı katı parti alanına sahip olacak.

Çarşamba günü Tyson, birçok Fade 2 Karma Hearthstone oyuncularının bulunduğu bir canlı yayına katıldı; yayın Alexandra “Alliestrasza” Macpherson’ın Twitch kanalındaydı. Yayın, eski profesyonel boksörün Heartstone’da yarıştığı ilk sefere tanıklık etti. Tyson, daha önce Call of Duty gibi başka oyunlar oynadığını söyledi.

Tyson, Perşembe günü ESPN’e “Harikaydı. Milenyumlarla gerçekten bağlantı kurma şansı yakaladım, normalde pek yapmadığım bir şey,”cümleleriyle tecrübesinden bahsetti. “Bu ilk denemem ve bence gerçekten harikaydı. Hearthstone oynadık. Çok kötü oynadım, ama bir yerden başlamak gerek. Daha önce başka oyunlar oynadım, şimdi yeniden başlayacağım ve bundan sonra ne olacak göreceğim.”