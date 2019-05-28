Eski boksör Mike Tyson Fade 2 Karma’ya yaptığı yatırım ile espor dünyasına giriş yaptı

Boks kariyeri boyunca, eski dünya ağır siklet şampiyonu Mike Tyson 44 rakibini alt etti. Şimdi, bokstan emekli olalı 14 sene geçtikten sonra, Tyson başka bir nakavt için hazırlanıyor: bu sefer Espor’da! Perşembe günü, Tyson, Hearthstone oyunuyla tanınan profesyonel bir Espor takımı olan Fade 2 Karma’ya stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu.
Tyson’ın Tyson Ranch isimli marijuana şirketinin merkezi olan Los Angeles yakınlarındaki El Segundo’da Fade 2 Karma için yeni bir streaming tesisi inşa edilecek. The Ranch House olarak adlandırılan bu tesis, özel canlı yayın odaları, turnuvular ve içerik üretimi için bir arena ve çatı katı parti alanına sahip olacak.
Çarşamba günü Tyson, birçok Fade 2 Karma Hearthstone oyuncularının bulunduğu bir canlı yayına katıldı; yayın Alexandra “Alliestrasza” Macpherson’ın Twitch kanalındaydı. Yayın, eski profesyonel boksörün Heartstone’da yarıştığı ilk sefere tanıklık etti. Tyson, daha önce Call of Duty gibi başka oyunlar oynadığını söyledi.
Tyson, Perşembe günü ESPN’e “Harikaydı. Milenyumlarla gerçekten bağlantı kurma şansı yakaladım, normalde pek yapmadığım bir şey,”cümleleriyle tecrübesinden bahsetti. “Bu ilk denemem ve bence gerçekten harikaydı. Hearthstone oynadık. Çok kötü oynadım, ama bir yerden başlamak gerek. Daha önce başka oyunlar oynadım, şimdi yeniden başlayacağım ve bundan sonra ne olacak göreceğim.”
Tyson Espor’la önce oğlu aracılığıyla ilgilenmeye başlamış, oğlu hem bir oyuncu hem de profesyonel Espor turnuvalarının sıkı takipçisi. Tyson, Fade 2 Karma’nın tam aradığı gibi bir takım olmasının ve Espor endüstrisinin gelecekte devasa bir hale geleceğine olan inancının yatırımındaki önemli etkenlerden olduğunu da belirtti.
Fade 2 Karma, Alman asıllı Heartstone ve Magic oyuncusu Tim “Theude” Bergmann tarafından Temmuz 2015’de kuruldu. O zamandan beri, takım bünyesine tüm dünyadan sıkı Heartstone oyuncuları ve yayıncıları dahil ederek genişlemeye devam etti.
Böylece, Tyson da son beş yılda Espor’a yatırımda bulunan ünlü sporcular listesine eklenmiş oldu. Los Angeles Lakers’dan Rick Fox, Golden State Warriors’dan Jonas Jerebko, organizasyonlarında aktif rol alan isimlerden; strateji, planlama ve uygulama aşamalarında bizzat rol üstlenmeyi seçiyorlar. Diğer ünlüler, eski New York Yankees yıldızı Alex Rodriguez ve müzisyenler Jennifer Lopez ve Drake ise daha az etkin olmayı seçen yatırımcılardan.
Toparlamak gerekirse, Espor endüstrisi yatırımcıların gözdesi olma yolunda ilerliyor. Newzoo tarafından hazırlanan bir analiz raporuna göre 2019 yılında endüstrinin 1 milyar $ hasılat getirmesi bekleniyor.
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