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Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandıran zanlı tutuklandı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin, Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla arandığı belirlendi. Dolandırılan Fevzi Aytekin, "Benim gibi bir adamın buna taviz vermemesi lazımdı. Memleket sahtekar dolmuş” demişti.

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandıran zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekirpaşa Mahallesi Üçyol mevkisinde telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişi ya da kişilerin bir kadını dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, telefonla uzun süre birileriyle konuşan müşteki E.A'yı takibe aldı.

Polis ekipleri, takip edip müştekinin hareketlerini telefonla yönlendirdiğinden şüphelendikleri B.Ü. ve M.A'yı yakaladı.

ESKİ BAKAN AYTEKİN'İ DOLANDIRAN KİŞİ ÇIKTI

Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda B.Ü'nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i de benzer şekilde dolandırmaktan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

ALTIN KAÇAKLIĞI BAHANESİYLE DOLANDIRILMIŞTI

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurmuştu.

Telefonla Aytekin'i arayan kişi, komiser olduğunu ve uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu düzenlediklerini söyledi. Şüpheli, bu kapsamda eski bakandan, bankadaki altınlarını getirerek söylediği adreste kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Aytekin, bankada çok miktardaki altınını, belirtilen adreste şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek şikayetçi olmuştu.

Fevzi Aytekin, “Suçun büyüğü bende. Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu. Vatan, millet ve gazi dedikten sonra akan sular durur. Benim gibi bir adamın buna taviz vermemesi lazımdı. Memleket sahtekar dolmuş” demişti.

(AA)

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Fevzi Aytekin eski bakan dolandırıcılık tutuklama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu memlekettte bakanı bile dolandırıyorlarsa memleketin zeka seviyesini düşünemiyorum birde adam gülüyor biliyor bir ceza almayacagını cezalar yetersiz ve ödül gibi bakan dolandırmada ayrıca bir motive etmiştir bu pisliği
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