Eski eşi Ferdi Tayfur'a son sözleri çok sert olmuştu! Necla Nazır balkondan taziyeleri kabul etti! Böyle seslendi...

Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu.

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Necla Nazır, Emirgan’daki evinin balkonundan taziyeleri kabul etti. Nazır, balkondan yaptığı açıklamada, “Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun” diyerek taziyelerin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

Ferdi Tayfur’un ölümünden önce, kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı soyadı tartışması uzun süre gündem olmuştu. Usta sanatçı, kızının "Tayfur" soyadını kullanarak marka oluşturmasını yasaklamış ve bu durum aile içinde gerginlik yaratmıştı.

SON SÖZLERİ ÇOK SERT OLMUŞTU

Necla Nazır, bu konuda kızına destek olarak, “Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?” ifadelerini kullanmıştı.