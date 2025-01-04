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  4. Eski eşi Ferdi Tayfur'a son sözleri çok sert olmuştu! Necla Nazır balkondan taziyeleri kabul etti! Böyle seslendi...

Eski eşi Ferdi Tayfur'a son sözleri çok sert olmuştu! Necla Nazır balkondan taziyeleri kabul etti! Böyle seslendi...

04.01.2025 08:17
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.01.2025 08:17
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Son dönemde Necla Nazır ile birlikteliğinden olan kızı Tuğçe ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Necla Nazır kızıyla sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'a yüklenmiş ve son sözleri çok sert olmuştu. Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır evinin balkonundan taziyeleri kabul etti.

Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu.

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

FERDİ NECLA

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Necla Nazır, Emirgan’daki evinin balkonundan taziyeleri kabul etti. Nazır, balkondan yaptığı açıklamada, “Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun” diyerek taziyelerin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

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Ferdi Tayfur’un ölümünden önce, kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı soyadı tartışması uzun süre gündem olmuştu. Usta sanatçı, kızının "Tayfur" soyadını kullanarak marka oluşturmasını yasaklamış ve bu durum aile içinde gerginlik yaratmıştı.

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SON SÖZLERİ ÇOK SERT OLMUŞTU

Necla Nazır, bu konuda kızına destek olarak, “Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Necla Nazır
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