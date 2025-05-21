Eski eşi için elçilik basıp bir güvenliği öldürmüştü! Cezası ağır oldu...

2023 yılı Ocak ayında Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliğine saldırı düzenleyen ve bir güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan saldırganın cezası ağır oldu.

Mizan’ın aktardığına göre sanık mahkemede, “Eşim Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliğinde bulunuyordu ve benimle görüşmek istemiyordu. Bu nedenle elime bir Kalaşnikof alarak elçiliğe gittim” dedi.

İDAM EDİLDİ

Eski eski için saldırı gerçekleştiren saldırgan, idam cezasına çarptırıldı. İnfaz Çarşamba günü gerçekleşti. Olay, Azerbaycan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerde ciddi bir gerilime yol açmıştı. Bakü yönetimi saldırıyı “terör eylemi” olarak tanımlamıştı.