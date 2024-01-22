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Eski eşi Kanye West'in paylaşımları gündemdeydi! Kim Kardashian düşman çatlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 15:22 | Son Güncelleme:
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Eski eşi Kanye West karısının çıplak pozlarını paylaşarak dikkat çekerken gözler Kim Kardashian'a çevrilmişti. Kıvrımlarıyla tanınan yıldız adeta düşman çatlattı ve markasının tanıtımını şeffaf sütyeniyle yaptı.

Eski eşi Kanye West'in paylaşımları gündemdeydi! Kim Kardashian düşman çatlattı

Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’dan olaylı ayrılığı dillerden düşmeyen Kanye West son günlerde sınırları zorluyor. Boşanmadan kısa bir süre sonra eski karısına ikizi kadar benzeyen bir başka kadınla evlenen Kanye olay paylaşımlara imza atıyor.

Bianca Censori'nin yarı çıplak hallerini paylaşarak tepki çeken rapçi bir dönem Kardashian'in kıvrımlarını sergilemesinden rahatsız ve onu bu konuda baskılıyordu. Belli ki Kanye West'in bu konuda fikri değişmiş.

Ekran Alıntısı

Karısının en özel hallerini paylaştı! Tepki yağdı Karısının en özel hallerini paylaştı! Tepki yağdı

Bu konuda rapçi gündemdeyken gözler eski eş Kim Kardashian'a çevrildi. Ancak Kim eski kocasıyla atışmaktansa işinin başında...

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43 yaşındaki reality şov yıldızı, makyaj markası SKKN By Kim'in yeni koleksiyonunun tanıtımını yaparken özellikle dikkat çekici bir kıyafet giydi.

Şeffaf sütyeniyle dikkat çeken Kim kıvrımlarını sergilemekten yine çekinmedi.

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Kim Kardashian anne çocuğun aktan
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