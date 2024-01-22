Eski eşi Kanye West'in paylaşımları gündemdeydi! Kim Kardashian düşman çatlattı

Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’dan olaylı ayrılığı dillerden düşmeyen Kanye West son günlerde sınırları zorluyor. Boşanmadan kısa bir süre sonra eski karısına ikizi kadar benzeyen bir başka kadınla evlenen Kanye olay paylaşımlara imza atıyor.

Bianca Censori'nin yarı çıplak hallerini paylaşarak tepki çeken rapçi bir dönem Kardashian'in kıvrımlarını sergilemesinden rahatsız ve onu bu konuda baskılıyordu. Belli ki Kanye West'in bu konuda fikri değişmiş.

Bu konuda rapçi gündemdeyken gözler eski eş Kim Kardashian'a çevrildi. Ancak Kim eski kocasıyla atışmaktansa işinin başında...



43 yaşındaki reality şov yıldızı, makyaj markası SKKN By Kim'in yeni koleksiyonunun tanıtımını yaparken özellikle dikkat çekici bir kıyafet giydi.

Şeffaf sütyeniyle dikkat çeken Kim kıvrımlarını sergilemekten yine çekinmedi.