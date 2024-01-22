Fiyatı 3 bin 499 TL'ye düştü! İndirime giren Hakiki deri Camper ayakkabıyı kaçırmayın

"Ayakkabı seçimimde rahatlık, tarz ve kalite olmazsa olmazımdır. Bu üçlüye çok dikkat ederim!" diyenlerdenseniz, Camper markasının ayakkabılarıyla tanışmanızın vakti geldi demektir. Her adımınızda konforun ve stil sahibi olmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız Camper'ın en sevilen modelleri arasında yer alan Runner Four'a hazır indirimdeyken bir göz atmaya ne dersiniz? Hakiki deri materyaliyle öne çıkan bu ayakkabı, tarzıyla göz kamaştırırken dayanıklılığıyla da kullanıcılarından övgüler topluyor. Bizden söylemesi, bu fiyata bu ayakkabı kaçmaz!

Hakiki deri: Camper Runner Four Sneaker Bot

Camper Runner Four Sneaker Bot, hakiki deri malzemesiyle öne çıkar, uzun süreli kullanımlar için idealdir. Orta kalınlıkta kauçuk tabana sahip olan ayakkabının kaymayı önleyici özelliği güvenli bir yürüyüş deneyimi sunar. İç kısımdaki astar malzemesi tekstil tabanlıdır, tekstil malzeme ayakları rahat tutar ve hava dolaşımını artırır. Bu sayede ayakkabı uzun süreli kullanımlarda ferah bir his sağlar. Yan kısımlarında bulunan havalandırma delikleri, ayakların nefes almasını sağlar ve hava akışını hızlandırır. Bu sayede ayaklarınızın terlemesi önlenir. Ayakkabının topuk kısmında TPU kaplama bulunur. Bu kaplama, ek destek ve koruma sağlar. Aynı zamanda topuğa daha iyi bir stabilite sunar. Hafif ve rahat bir şekilde tasarlanan sneaker bot, günlük aktivitelerde rahat bir şekilde kullanılabilir. Tarzı ve fonksiyonelliği ile erkekler için idealdir.

Camper ayakkabı numarası nasıl bulunur?

Yukarıdaki ayakkabı beden tablosu 15 mm ekleme yapılarak oluşturulmuştur. Siz kendi ayak ölçünüzü belirledikten sonra ayak uzunluğunuza 10 ya da 15 mm ekleyerek tablodan beden seçiminizi yapabilir, doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Ayak uzunluğunuzu belirlemek için öncelikle düz bir zemine, bir ucunu duvara sabitleyecek şekilde bir kağıt koyun. Çoraplarınızı çıkarın ve topuğunuz duvara değecek şekilde kağıdın üzerine ayağınızı koyun. Ayak parmaklarınızın kağıt üzerinde bittiği yeri kalemle çizin. Kağıt üzerinde işaretlediğiniz noktayı topuktan itibaren ölçtüğünüzde ayağınızın uzunluğuna ulaşmış olacaksınız.

Ayak uzunluğuna, ayak yapınıza göre 10 veya 15 mm'lik bir ekleme yaparak Camper ayakkabısının gerekli iç uzunluğunu elde edersiniz. Yürüyüş ayakkabısı için 10 veya 15 mm tavsiye edilir.

İşaretleme yaparken kalemi dik olarak tutmanız önemli. Ayaklar genellikle gün boyunca şişer, bu nedenle ölçümü öğleden sonra ya da akşam yapmanızı öneririz.

Bu içerik 22 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





