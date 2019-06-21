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Eski eşi ve baldızını iki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

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YAŞAM  | 21.06.2019 00:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Göksel Sağlam'ın (47), boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sırasında eski damadını engellemeye çalışan Hatice Çevik, kızlarının gözleri önünde öldürülmesinin şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Eski eşi ve baldızını iki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

Önceki gün saat 19.00 sıralarında Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Göksel Sağlam, boşandığı eşi Habibe Çevik ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay anında evde bulunan ve yara almadan kurtulan anne Hatice Çevik, yaşadığı korku dolu anları emniyetteki ifadesinde, Göksel Sağlam'ın cinayetleri 2 çocuğunun gözü önünde işlediğini söyledi.

İKİ KIZININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü evde bulunan Habibe Çevik ve Fatma Akdağ'ın annesi Hatice Çevik, emniyetteki ifadesinde, eski damadı Göksel Sağlam'ın eve geldiğini, kızı Habibe Çevik'i aşağıya çağırdığını ve kızının da 'Benim seninle görüşecek bir şeyim yok' diyerek aşağıya inmediğini söylediği belirtildi. Hatice Çevik, bu duruma sinirlenen Göksel Sağlam'ın ise yukarıya çıkarak kapıya dayandığını, evde bulunan Habibe Çevik'in çocuklarının korkarak bir odaya saklandıklarını, Göksel Sağlam ile Habibe Çevik'in kapıda tartıştığını ve Göksel Sağlam'ın yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kızı Habibe Çevik'i kafasından vurduğunu belirtti. Çevik, olaya müdahale etmeye çalışan diğer kızı Fatma Akdağ'ı da kafasından vurduğunu ve kendisinin de direndiği sırada, Göksel Sağlam'ın polis aracının siren sesini duyunca kaçtığını söylediği öğrenildi.

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1 GÜN SONRA ÇOCUKLARI İLE DENİZLİ'YE GİDECEKMİŞ

Eşinden boşanan Habibe Çevik'in sürekli tehdit mesajları aldığı, Göksel Sağlam'ın sürekli rahatsız ettiği için Habibe Çevik'in Denizli'de bulanan bir kadın sığınma evine gittiği ortaya çıktı. Bir süre önce çocuklarını görmeye gelen Habibe Çevik'in Denizli'de yeni bir hayata başlamak istediğini belirten anne Hatice Çevik, Habibe Çevik'in Denizli'de kendisine bir iş ve ev bulduğunu, çocuklarını alarak olaydan bir gün sonra geri Denizli'ye döneceğini ifade etti.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Olay sonrası Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonrasında yakalanan Göksel Sağlam, ifadesinde yaptığından pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, Sağlam'ın Menemen Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan çıktıktan sonra Habibe Çevik'i takip ettiği izninin son gününde öldürdüğü ortaya çıktı.

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TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan Göksel Sağlam, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlam çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti izmir Çiğli

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