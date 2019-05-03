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Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı

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HABER  | 03.05.2019 01:19 | Son Güncelleme

Bursa'da eski eşinin ikametine giderek kadını darp eden alkollü şahıs ile komşular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada eski koca bıçaklanırken, komşulardan birinin burnu kırıldı.

Eski eşini darp eden şahsa mahalleli saldırdı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan K. eski eşinin kametine gitti. Bir süre kapıda konuşan ikili tartışmaya başlayınca İhsan K. eski eşini darp etmeye başladı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kadının darp edildiğini gören Ali D., ikiliyi ayırmak için araya girerek eski koca İhsan K.'ya "Hala neden buraya geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine eski koca İhsan K., Ali D.'ye kafa atarak burnunu kırdı. Kanlar içerisinde yerde kalarak burnu kırılan Ali D., eline aldığı bıçakla İhsan K.'yi karın boşluğundan bıçakladı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bıçaklanan İhsan K. olay yerine geldiği aracına binerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burnu kırılan Ali D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eski koca İhsan K.'nın da kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski koca İhsan K. tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kadına şiddet

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