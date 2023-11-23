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Eski eşiyle lüks villa için mahkemelik olmuştu! Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni gelişme

23.11.2023 17:19 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmış ve aralarında darp davaları, velayet davaları görülmüştü. Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın oturduğu Zekeriyaköy'deki lüks villa için de ecrimisil (haksız işgal) davası açmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Bir oğlu olan çift, yaklaşık 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Feyza Aktan, darp edildiğini öne sürmüş. Bunun üzerine 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Özcan Deniz beraat etmişti.

Taraflar arasında velayet savaşı, darp davasının ardından Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın oturduğu Zekeriyaköy'deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açmıştı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak eski eşine 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile aidat bedeli davası açan ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etmişti. 2021 Ocak ayında açılan davada, mahkeme kararı ile keşif yapılmıştı.

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Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Bugün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunuldu.

Dilekçede, tarafların anlaştığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme dava dosyasının kapanmasına karar verdi.


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