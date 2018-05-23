Eski F.Bahçeli Rebrov, Antalyaspor'u reddetti

Listesine yerli ve yabancı birçok teknik adamı ekleyen Kırmızı beyazlıların transfer teklifi götürdüğü sürpriz isim herkesi şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre; Antalyaspor'un Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli Jeddah takımını çalıştıran Ukraynalı genç teknik direktör Sergiy Rebrov'a teklif götürdüğü öğrenildi.

Akdeniz ekibinin projesini beğenmeyen Rebrov, Kırmızı beyazlı takımın teklifini kabul etmedi.

Rebrov hangi takımlarda görev aldı?

2002-2004 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Rebrov, teknik direktörlük kariyerine Dinamo Kiev'de başladı. Ukrayna ekibinde 2014 ile 2017 yılları arasında görev alan 43 yaşındaki çalıştırıcı, en son Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli Jeddah'da görev aldı. (AJANSSPOR)





