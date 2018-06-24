Eski Fenerbahçeli oyuncu trafik kazasında vefat etti

1991 doğumlu, 2.06 m boyundaki Arvnavut asıllı Okçu, Fenerbahçe tarafından Türkiye'ye getirilmiş, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Yıldız Milli Takımımızda da oynamıştı. Geçen sezon Muğla Ormanspor'da oynayan oyuncu Kosova'da geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.
(BASKETFAUL)
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